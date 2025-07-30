Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Amcasının Oğlunu Vuran Emekli Polis Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tabancayla vurarak öldüren emekli polis memuru Cemil Ç. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren emekli polis, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Cemil Ç., aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu kesip, tabancayla ateş ederek vurdu. 3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. ise kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cemil Ç. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Cemil Ç., bugün Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de yeni petrol rezervi bulundu, değeri 4 milyar dolar

Türkiye'de yeni petrol rezervi bulundu! İşte keşfin ekonomik değeri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.