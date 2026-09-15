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Aranması bulunan 87 şahıs yakalandı

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Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 87 şahsın yakalandığı açıklandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 87 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 7-14 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki 366 uygulama noktasında bin 528 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 2 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 87 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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