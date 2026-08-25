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Eskişehir'de 1 haftada 74 aranan şahıs yakalandı

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Eskişehir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı. 371 noktada yapılan çalışmada, aralarında ağır suç kayıtları bulunanların da olduğu şahıslar gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 74 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 17-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki 371 uygulama noktasında bin 226 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs, 5 yıla kadar aranan 34 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 74 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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