Aranması bulunan 591 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde, aranması bulunan 591 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2026 temmuz ayı boyunca il genelindeki bin 430 uygulama noktasında 4 bin 42 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 317 şahıs, 5 yıla kadar aranan 212 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 42 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 591 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı