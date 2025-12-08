Aranan 'yağma' firarisini Güven Timleri yakaladı

Haberler

İzmir Seferihisar'da yapılan operasyonda, gece vakti yağma suçundan 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Güven Timleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar'da gerçekleştirdikleri operasyonda, hakkında gece vakti yağma suçundan 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. isimli şahsı yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda, uzun süredir firari olarak aranan D.E.'nin saklandığı adres tespit edilerek ekipler tarafından yapılan baskınla gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü D.E., cezaevine teslim edildi. - İZMİR

