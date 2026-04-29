Aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda neticesinde; hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. saklandığı adreste yakalandı.

S.K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı