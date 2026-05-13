Kesinleşmiş 40 yıl cezayla aranan şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 40 yıl cezayla aranan ve kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen şahıs, saklandığı bağ evinde jandarma operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma gibi 41 farklı dosyadan 40 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan S.A. isimli şahsın kardeşinin kimliğini kullandığı ve 6 aydır bağ evinde saklandığı tespit edildi. Şahsın saklandığı adrese Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyon yaptı. Aranan şahıs, saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

