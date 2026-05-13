Haberler

Kesinleşmiş 40 yıl cezayla aranan şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı

Kesinleşmiş 40 yıl cezayla aranan şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te 40 yıl hapis cezası bulunan S.A., kardeşinin kimliğini kullanarak saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep'te kesinleşmiş 40 yıl cezayla aranan ve kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen şahıs, saklandığı bağ evinde jandarma operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma gibi 41 farklı dosyadan 40 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan S.A. isimli şahsın kardeşinin kimliğini kullandığı ve 6 aydır bağ evinde saklandığı tespit edildi. Şahsın saklandığı adrese Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyon yaptı. Aranan şahıs, saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşegül Çelik:

Böyle suçluların yakalanması tabii ki sevindirir ?? Ama artık devlet güvenliği çok zayıf kalmış bizim zamanımızda bu kadar kolay saklanabilir miydi ?? Neyse olsun umarım hak ettiği cezayı çeker

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeray Çolak:

Benim de komşumda benzer biri vardı adam falso kimlikle yaşıyor diye öğrendim sonradan böyle şeyler gerçekten çok rahatsız edici devlet bu tür insanları nasıl yakalamazsa yakalasın çok iyi oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNazlı Hilal Teke:

Eskiden böyle kaçaklar 1 gün içinde bulunurdu, şimdi 2 yıl geç kaldık ya ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında olana bakın