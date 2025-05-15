Aranan Şahıs Emirdağ'da Yakalandı

Aranan Şahıs Emirdağ'da Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, vergi kaçakçılığı suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.A.'yı Emirdağ'da yakalayarak tutukladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı Emirdağ'da yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın 'Vergi Ulusal Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliye Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemeye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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