Aranan Şahıs Emirdağ'da Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı Emirdağ'da yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın 'Vergi Ulusal Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliye Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemeye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR