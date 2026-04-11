73 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, jandarma noktayı koydu
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan 16 ayrı dosyadan aranan ve hakkında toplam 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (51) isimli şahıs yakalandı. Yaklaşık 7 aydır arandığı belirlenen hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN