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Aranan Hırsız Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Hırsız Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan H.K. jandarma ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde H.K., isimli şahsın 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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