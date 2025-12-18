93 suçtan aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan aranan bir şahıs İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemleri dolandırıcılığı suçundan 69, dolandırıcılık suçundan 12, banka veya kredi kurumları dolandırıcılığı suçundan 5, tehdit suçundan 4, şantaj suçundan 1, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 1 ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçundan 1 olmak üzere toplam 93 ayrı suç dosyası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş 90 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası ile 54 bin 920 TL adli para cezası bulunan şahıs, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde görevliler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE