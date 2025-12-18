Haberler

93 suçtan aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

93 suçtan aranan şahıs İstanbul'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında 93 ayrı suç kaydı bulunan dolandırıcı İstanbul'da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan aranan bir şahıs İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemleri dolandırıcılığı suçundan 69, dolandırıcılık suçundan 12, banka veya kredi kurumları dolandırıcılığı suçundan 5, tehdit suçundan 4, şantaj suçundan 1, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 1 ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçundan 1 olmak üzere toplam 93 ayrı suç dosyası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş 90 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası ile 54 bin 920 TL adli para cezası bulunan şahıs, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde görevliler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi

Bütün ülke Ferdi'yi konuşuyor
title