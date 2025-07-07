Aranan Dolandırıcı Afyonkarahisar'da Yakalandı

Aranan Dolandırıcı Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, bilişim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan K.Y. isimli şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde K.Y., isimli şahsın 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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