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Aranan 35 kişiyi jandarma yakaladı

Aranan 35 kişiyi jandarma yakaladı
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Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. Şahıslardan jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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