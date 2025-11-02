Haberler

Aranan 29 kişi yakalandı

Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan eş zamanlı narko-asayiş uygulamasında 29 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan eş zamanlı narko-asayiş uygulamasında 29 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 356 personelin katılımıyla Şehit İbrahim Birol-19 eş zamanlı narko-asayiş uygulaması yapıldı. İl genelinde toplam 42 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda; 2 bin 6 şahıs ve 541 araç sorgusu yapıldı, bir çok park, bağ evi ve umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilerek 6 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kontrollerde ayrıca 29 aranan şahıs yakalandı, 8 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 12 şahsa 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde 41 bin 342 TL tutarında idari işlem yapıldı. Öte yandan; 26 sürücüye 'Alkollü araç kullanmaktan', 35 sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmaktan', 30 sürücüye 'Yüksek ses müzikten' ve 5 sürücüye ise 'Abartı egzozlu araç kullanmaktan' işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
