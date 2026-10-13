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Aramco merkezinin bulunduğu Dhahran'a atılan Husi füzesi engellendi

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Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Aramco genel merkezinin bulunduğu Dhahran'ı hedef aldığını bildirdi. Hava savunmasının Husi füzesini engellediğini belirten el-Maliki, şarapnel parçalarının meskün bir alana düştüğünü aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi devlet petrol şirketi Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi devlet petrol şirketi Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldı. Aramco Genel Merkezi yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi. El-Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından Dhahran kentine doğru fırlatılan bir balistik füze engellenmiş ve imha edilmiştir. Önleme füzelerine ait şarapnel parçaları Dhahran'daki meskün bir alana düşmüş olup, bölgeye derhal müdahale edilmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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