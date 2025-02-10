Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Sosyal medya 19 yaşındaki Fadime ile 50 yaşındaki Ethem'in evliliğini konuşuyor. Aralarında tam 31 yaş fark olması genç kızın zorla evlendirilmiş olabileceğini düşündürdü. Fadime, sosyal medyada yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayıp mutlu olduğunu savundu.

"EĞER ZORLA EVLENSEYDİM..."

Zorla evlendirildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan genç kız, "Eğer zorla evlenseydim, devletimin polisi boşuna durmuyor, derdim ki zorla evlendiriliyorum, evlenmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

"YOK YOK BU BÖYLE OLMAMALI"

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Aslı Hünel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aralarında 31 yaş fark olan Ethem ve Fadime'nin evliliği için "Yok yok, bu böyle olmamalı! Kızın yaşının küçüklüğünü geçtim, beyin gelişimi bile tamamlanmamış. Bu evlilik iptal edilmeli, reşitlik yaş sınırı 22-23 olmalı. Aile onayı olmadan bu tarz evlilikler asla olmamalı! İzlerken sinirlerim bozuldu" yorumunu yaptı.