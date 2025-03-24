Aralarında gazetecilerinde bulunduğu birçok kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin aralarında gazetecilerin de bulunduğu pek çok kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve dün tutuklanmasının ardından ülke genelindeki protestolara katılanlara yönelik bazı illerde gözaltı işlemleri, 19 Mart'tan bu yana devam ediyor.

İstanbul merkezli operasyonlarda, bu sabah saatlerinde polisin yaptığı ev baskınlarıyla aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Gazeteciler Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Hayri Tunç, Kurtuluş Arı, BirGün yazarı Barış İnce'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, sabah 06.00'daki operasyonla evlerinden alındı. İzmir'de de foto muhabiri Murat Kocabaş'ın sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı belirtildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), İstanbul'da alınan gazetecilerin Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü bildirdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yine şafak baskını, yine gazeteciler. Bu sabah 06.00'da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla 5 meslektaşımız AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alındı. Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin'' ifadelerine yer verildi.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da MYK üyesi Deniz Demirdöğen ve il, ilçe yöneticilerinin de gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, Saraçhane'deki gösteriye katılım gerekçe gösterilerek, TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca, İstanbul'da bulunan DİSK/Enerji-Sen Genel Merkezi'ne düzenlenen baskında, Enerji-Sen Genel Başkan Süleyman Keskin gözaltına alındı.