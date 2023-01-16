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Kızların hepsi ortaokul öğrencisi! Yaptıkları rezilliği utanmadan kayda aldılar

3. Sayfa Haberleri

Kızların hepsi ortaokul öğrencisi! Yaptıkları rezilliği utanmadan kayda aldılar

Ankara'da bir grup ortaokul öğrencisi genç kız, okuldan bir arkadaşlarını tekme tokat döverek darp etti. Dehşete düşüren o anların görüntüleri ortaya çıkarken, genç kızın ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu.

Mamak'ta 1 buçuk ay önce meydana gelen olayda; A.S., H.S., S.D., A.E., ve K.S. isimli ortaokul öğrencileri, aynı okulda okudukları arkadaşına saldırdı. Tekme, tokat, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar ise kavgaya karışan başka bir gencin cep telefonuyla anbean kayda alındı.

HEM DÖVÜP HEM DE TEHDİT ETTİLER

Aralarına aldıkları arkadaşlarını yerde sürükleyen ve acımasızca darp eden kızların, darp ettikleri arkadaşına şikayetçi olması halinde videoyu internette paylaşacaklarına dair tehditlerde bulundukları iddia edildi.

Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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