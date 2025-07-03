Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
İzmir Torbalı'da bir sürücü, orman yangınının sıçradığı yolda alevlerin arasında hızla geçti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir sürücünün alevlerin arasından aracıyla geçtiği anlar kameraya yansıdı.
İZMİR, YANGINLARLA BOĞUŞUYOR
İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bölgeden gelen bir görüntü, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
ARACIYLA ALEVLERİN ARASINDAN GEÇTİ
Bir sürücü, ormanlık alandan yola kadar ulaşan alevlerin arasından aracıyla hızla geçti. Alevlerin büyüklüğü kameraya yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa