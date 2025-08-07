Aracının camına astığı yazı olay oldu: Kızıma hakkımı helal etmiyorum

Aile içi anlaşmazlık, bu kez haciz kriziyle gündeme geldi. İsmi açıklanmayan bir baba, kızının kendisine haciz işlemi başlattığını öne sürerek tepkisini toplumsal hafızada iz bırakacak bir şekilde dile getirdi.

ARACI KIZININ EVİNİN ÖNÜNE BIRAKTI

İddialara göre; baba olarak uzun yıllar emek verdiği ve tek gelir kapısı olan aracına, kızı tarafından haciz koyduruldu. Bu durum karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşayan baba, aracını kızının evinin önüne park etti ve ön camına duygusal bir not bıraktı. Baba, araca atığı yazıda "55 yıl emek verdiğim arabamı kızımın evinin önüne park ediyorum. Ömrüm boyunca kızıma son sözüm budur. Kızıma hakkımı helal etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

ARKA PLANI MERAK EDİLİYOR

Not kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı olayın arka planına dair detayları merak etmeye başladı. Kimileri babanın sitemine hak verirken, kimileri olayın tek taraflı anlatılmasına temkinli yaklaştı.