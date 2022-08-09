Aracın çarptığı ceylanı başka bir sürücü kurtardı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ceylan, kamyon sürücüsü tarafından farkedilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ceylan, kamyon sürücüsü tarafından farkedilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesi Sifyanlar köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü Ramazan Koç yol kenarında hareketsiz duran ceylan olduğunu fark etti. Kamyonu ceylana yakın bir yere park eden Koç, yerde kan ve tüyler olduğunu görünce durumu jandarma ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilçe merkezine götürülen yaralı ceylan veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. İlk müdahalesi ve tedavisi yapılan yaralı ceylan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BOLU