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İnegöl'de araç alım-satım kavgası: 1 yaralı

İnegöl'de araç alım-satım kavgası: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan tartışma silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Engin A. (25) tabancayla sol bacağından vurularak yaralandı. 3 şüpheli kaçarken, kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı ve taşlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 kişi arasında iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.'nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Engin A. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı kamerada

Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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