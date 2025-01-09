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Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü
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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, bir otomobilde çıplak bulunan 39 yaşındaki bir erkek ve 44 yaşındaki bir kadının havasızlık sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çiftin, ilişkiye girerken ısınmak için otomobilin motorunu çalıştırdığı ve bu yüzden havasız kaldığı tahmin ediliyor. Polis, çiftin ailesinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine durumu keşfetti.

Almanya'da otomobilde çıplak halde bulunan çiftin, ilişkiye girerken ısınmak için motoru çalıştırmaları sonucu havasızlıktan hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bottrop şehrinde, polis tarafından kilitli bir garajda 39 yaşındaki bir erkek ve 44 yaşındaki bir kadının cansız bedenleri bulundu.

Polise göre, isimleri açıklanmayan çıplak çift, ısınmak için arabanın motorunu çalıştırmış ve bunun sonucunda havasız kalarak yaşamını yitirmiş görünüyor.

Ticari bir binanın arkasında yer alan garajın metal kapısının arkasında, otomobil motorunun saatlerce çalışır durumda kaldığını kimse fark etmemişti.

Polis, adamın ailesinin günlerdir kayıp olduğunu bildirmesi üzerine garaj kapısını açtı.

Bu sırada, şehirdeki görevliler kadının ani kayboluşuyla ilgili de soruşturma başlatmıştı.

Polis, herhangi bir suç belirtisi olmadığını, ancak adli bilimcilerin tam olarak ne olduğunu tespit etmek için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı. Çiftin kanındaki karbonmonoksit seviyelerini belirlemek için testler yapılıyor.

"Tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için savcılık, cesetler üzerinde otopsi yapılmasını emretti."

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıreich blitz:

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

çok büyük haber

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

POMPA Şehidi, maaş bağlansın.

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

İyi de bizim arkadaş bu haberden

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Haber Yorumlarıcorci:

Bu gibi durumlar için kelebek camınız sürekli açık olsun.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Evin Barkın yokmu dilber

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Haber Yorumlarıserkan caner:

egzostanmı alıyormuş araba havayı:)

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