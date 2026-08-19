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Gaziantep'te Karakol Önünde Silahlı Saldırı

Gaziantep'te Karakol Önünde Silahlı Saldırı
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Gaziantep Oğuzeli'nde jandarma karakolu önünde park halindeki araçta bekleyen Hüseyin Soykan, husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı. Saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma karakolunun önünde park halindeki aracının içerisinde bulunan şahıs, husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, Oğuzeli ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan jandarma karakolunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 27 PU 163 plakalı hafif ticari aracın içerisinde bulunan Hüseyin Soykan (39), aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen bir şahsın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna ve başına saçmalar isabet eden Soykan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Soykan, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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