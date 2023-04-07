Araba lastiğinden 16 buçuk kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda araba lastiğinden 16 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 11 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile ilgili yapılan, yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda toplam 5 farklı yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda durdurulan bir aracın bagaj kısmındaki istetme lastiğinde yapılan aramalarda; 9 kilo 550 gram esrar, 7 kilo 131 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen 395 euro, 110 dolar, 100 pound ve 180 TL ele geçirildi.

İstanbul ve Edirne'yi kapsayan operasyonda şu ana kadar toplamda 11 kişi tutuklanırken, 3 şahsın da farklı suçlardan tutuklanarak cezaevinde olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ