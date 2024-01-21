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Apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olan 3 katlı apartmanın çatısı kullanılmaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3 katlı apartmanın çatı kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında çatı adeta kullanılmaz hale geldi. Alevlerin çatıyı sardığı anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olan 3 katlı apartmanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3 katlı apartmanın çatı kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında çatı adeta kullanılmaz hale geldi. Alevlerin çatıyı sardığı anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarımazı Belen Hatay Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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