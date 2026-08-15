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Aydın'da Bahçe Yangını Korkuttu

Aydın'da Bahçe Yangını Korkuttu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın arka bahçesinde kuru ot ve tahtaların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın arka bahçesindeki kuru ot ve tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir apartmanın arka bahçe bölümünde bulunan kuru ot ve tahtalar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Aşağıdan yükselen dumanbları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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