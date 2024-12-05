Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu

Rusya'da bir apartmanın asansör kamerasının kaydettiği görüntüyü izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Görüntülerinbaşında asansörde sohbet eden bir çift görülüyor. Ancak komşuları olduğu öğrenilen başka bir şahsın da asansöre binmesiyle ortalık bir anda karışıyor.

ASANSÖR RİNGE DÖNDÜ

Asansöre sonradan binen şahıs, gece saatlerinde çok gürültü yaptıklarını ve 5 yaşındaki çocuğunun da çok korktuğunu belirterek çifti uyarmak istedi. Ancak beklediği karşılığı alamayınca ortalık bir anda karıştı. Görüntülerde iki adam yumruk yumruğa kavga ederken kadının da dahil olması olayı başka bir boyuta taşıdı.