Apartman boşluğuna sıkışan yavru kedileri duvarı kırarak kurtardılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartman boşluğuna sıkışan yavru kedileri duvarı kırarak kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Apartman boşluğuna sıkışan yavru kedileri duvarı kırarak kurtardılarKOCAELİ Kocaeli'de apartman boşluğuna sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.

Apartman boşluğuna sıkışan yavru kedileri duvarı kırarak kurtardılar

KOCAELİ Kocaeli'de apartman boşluğuna sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, kedilerin apartman boşluğunda mahsur kaldığını tespit etti. Merdiven boşluğunda bulunan duvarın küçük bir kısmı ekipler tarafından kırıldı. İçeriye giren itfaiye eri, mahsur kalan iki kediyi de kurtardı.

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title