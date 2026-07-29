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Antandros Kazı Alanı’nda yangın: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Antandros Kazı Alanı’nda yangın: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Öte yandan, Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

Öğle saatlerinde Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı belirtildi. Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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