Antalyaspor Taraftarını Taşıyan Otobüs Şoförü Koltuktan Kalktı

Güncelleme:
Konyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, taraftarlarla birlikte oynaması sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü. Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
