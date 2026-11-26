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Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan 2 askerin cenazeleri, baba ocağı Antalya'ya getirildi.

Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazeleri baba ocağı Antalya'ya getirildi. Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılanan şehitlerin Ay Yıldızlı bayrağa sarılı cenazeleri konvoy eşliğinde baba ocağına uğurladı. Helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün cenazesi öğlen namazının ardından Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ise ikindi namazının ardından Uncalı Mezarlık Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı