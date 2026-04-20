Antalya'da kayıp zabıta için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp zabıta için arama çalışması başlatıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gündür haber alınamayan zabıta memuru için arama çalışması başlatıldı. Ekipler zabıta memurunun telefonundan son sinyalin alındığı ırmakta arama çalışması yaptı.

Manavgat ilçesinde 6 gündür kayıp olan zabıta memuru Ali Savaş için kapsamlı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, son sinyalin alındığı Manavgat Irmağı çevresinde yoğunlaşarak karadan ve su altında tarama yapıyor.

KAYIP ZABITADAN 6 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Ali Savaş'tan (42) 6 gündür haber alınamıyor. Güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Savaş'ın telefonundan son sinyalin Salkımevler Mahallesi'nde Manavgat Irmağı kenarından alındığı belirlenirken, aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

DALGIÇLAR IRMAKTA ARAMA YAPTI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri karadan dron destekli arama yaparken, Deniz Polisi dalgıçları da ırmakta arama yaptı. Dalgıçlar kanal boyunda bulunan Aşıklar Çeşmesi'nin bulunduğu bölgeden Manavgat Irmağı'na girerek, Şavlak bölgesine kadar bölgeyi tamamen taradı. Ali Savaş'ın yakınlarının da takip ettiği arama çalışmalarından 6. günün sonunda da sonuç alınamazken, arama çalışmalarının sabah saatlerinden itibaren yeniden başlatılacağı bildirildi. 

