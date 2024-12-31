Antalya Valisi, Yılbaşı Tedbirlerini Yerinde İnceledi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botunu ziyaret ederek sahada görev yapan ekiplerin yeni yılını kutladı. Kent genelinde yaklaşık 13 bin güvenlik personelinin görev başında olduğunu belirten Şahin, "Huzur ve güven içinde bir yılbaşı için tüm ekiplerimiz sabaha kadar görevde" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan güvenlik önlemlerini yerinde incelemek ve sahada görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlamak amacıyla ilk olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botunu ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun'un eşlik ettiği ziyarette Vali Şahin, telsiz aracılığıyla sahada çalışan sahil güvenlik personelinin yeni yılını kutladı.

"Tüm ekiplerimiz görev başında"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hulusi Şahin, Antalya genelinde huzurlu bir yılbaşı kutlaması için yaklaşık 13 bin güvenlik personelinin görev başında olduğunu söyledi. Şahin, "Denizde sahil güvenlik ve polis teknelerimiz, havada helikopterlerimiz, kırsalda jandarmamızın arazi araçlarıyla görev yapıyor. Şehir içinde kutlamaların yoğun olduğu bölgelerde tüm güvenlik ekiplerimiz hazır durumda. Ayrıca, karayollarında trafik timlerimiz ve gıda denetimleri yapan ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Ekiplerin yanında olacağız"

Vali Şahin, gece boyunca ekiplerin çalışmalarına nezaret edeceklerini belirterek, "Buradan sonra yol kontrol noktalarını, karakolları, cezaevlerini ve nöbette olan diğer tüm noktaları ziyaret ederek görev başındaki arkadaşlarımızın yeni yılını kutlayacağız. Antalyalıların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için tüm arkadaşlarımız sabaha kadar görev başında olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA