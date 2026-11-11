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Antalya'da COP31 için kapatılan yolda acı ölüm! Karşıya geçmek isteyen berbere polis aracı çarptı

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Antalya'da COP31 için kapatılan yolda acı ölüm! Karşıya geçmek isteyen berbere polis aracı çarptı Haber Videosunu İzle
Antalya'da COP31 için kapatılan yolda acı ölüm! Karşıya geçmek isteyen berbere polis aracı çarptı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, COP31 nedeniyle trafiğe kapatılan yolda karşıya geçmek isteyen 34 yaşındaki berber Adnan Taş, polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. İş yerine gitmek için otobüsten inen Taş'ın geçmek istediği noktanın yakınında üst geçit bulunduğu belirtildi. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

  • Antalya'nın Serik ilçesinde COP31 nedeniyle trafiğe kapatılan yolda karşıya geçmek isteyen berber Adnan Taş (34), polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
  • Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde COP31 nedeniyle trafiğe kapatılan yolu kullanarak karşıya geçmek isteyen yaya, polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İŞ YERİNE GİDERKEN POLİS ARACI ÇARPTI

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ikamet eden ve Yukarıkocayatak Mahallesi'nde berberlik yapan Adnan Taş (34) iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolda otobüsten inen Taş, COP31 nedeniyle trafiğe kapalı olan yoldan karşıya geçmek istedi.

Yakın noktada üst geçit bulunan yolda yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Taş'a bir polis aracı çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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