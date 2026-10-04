Antalya Serik'te oto galeride 6 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galerideki 6 aracı benzin dökerek kundakladıktan sonra emniyet güçlerine teslim olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde dün gece bir oto galeriye giren S.K., içeride bulunan araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangında 6 araçta maddi hasar oluşurken, şüpheli olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "kundaklama" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı