Haberler

Antalya Serik'te oto galeride 6 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te oto galeride 6 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeride 6 aracı benzin dökerek kundaklayan şüpheli, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kundaklama' ve 'mala zarar verme' suçlamalarıyla tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galerideki 6 aracı benzin dökerek kundakladıktan sonra emniyet güçlerine teslim olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde dün gece bir oto galeriye giren S.K., içeride bulunan araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangında 6 araçta maddi hasar oluşurken, şüpheli olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "kundaklama" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Keban Baraj Gölü'nde oltaya 30 kiloluk dev turna takıldı! O anlar kamerada

Keban'da oltaya öyle bir balık takıldı ki! Tam 30 kilo
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu

Hesaplar değişti! Bu rakam kovulmasını isteyenleri daha da kızdıracak
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

Böyle bulunmuşlardı! İşkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi

90'lara sesiyle damga vuran Bendeniz'i bir de şimdi görün!

Türkiye yeni stadına kavuşuyor

Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü

40 adetle başlayan yolculuk profesyonelliğe dönüştü