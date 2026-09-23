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Antalya Serik'te kaza kamerada, 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı

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Antalya Serik'te kaza kamerada, 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile 3 tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.C. idaresindeki hafif ticari araç ile Nihal K.'nin kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Nihal K. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nihal K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın caddede ilerlediği sırada 3 tekerlekli motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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