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Antalya Serik'te iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Antalya Serik'te iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 karayolu Sanayi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya - Alanya D-400 karayolu, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta seyir halinde olan Tuğba E. Ö. idaresindeki 07 ARB 123 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ATY 782 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 07 ARB 123 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba E. Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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