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Otogarın dışındaki çuvala gizlediği bıçağı alıp 2 güvenlik görevlisini yaraladı

Otogarın dışındaki çuvala gizlediği bıçağı alıp 2 güvenlik görevlisini yaraladı
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Antalya Kepez'deki otogarda bir şahıs, tartıştığı 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da bir şahıs tartıştığı 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Şahsın elinde kesici aletle güvenlik görevlileri ile yaşadığı kovalamaca saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Antalya Şehirlererarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar gelen yolcu peronunun bulunduğu noktada M.E.P. ve F.G. ile terminalde görevli güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.E.P dışarı bıraktığı içerisinde malzemeler olan çuvala gizlediği bıçağı alarak geri döndü.

2 güvenlik görevlisi yaralandı

Kesici aletle birlikte geri dönen M.E.P. ile otogar güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında bir güvenlik görevlisi aldığı kesici alet darbesi ile yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bu sırada güvenlik görevlileri ile M.E.P. arasında kovalamaca yaşandı. Güvenlik görevlileri şahsı otogar dışında yakalarken, bir güvenlik görevlisi daha kolundan hafif şekilde yaralandı.

Kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı

Adrese gelen polis ekipleri tarafından M.E.P. ve F.G gözaltına alınırken, aldığı kesici alet darbeleri ile yaralanan 2 güvenlik görevlisi D.E. ve E.D. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan M.E.P. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Güvenlik görevlileri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde kesici alet bulunan şahsın güvenlik görevlilerine saldırması ve devamında yaşanan kovalamaca yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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