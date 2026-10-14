Antalya Manavgat'ta saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı, hayati tehlikesi yok

Antalya Manavgat'ta saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı, hayati tehlikesi yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Konya-Antalya kara yolunda saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana geldi. Konya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsa S.'nin kullandığı 27 Y 3366 plakalı saman balyası yüklü tır, Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra Manavgat Beydiğin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır sürücüsü İsa S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.