Antalya Manavgat'ta motosiklet otomobille çarpışıp yandı, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet yanarak hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet yanarak hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.E'nin kullandığı 34 RHP 402 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Muhammet K.'nin kullandığı 07 LJS 10 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre fırlayan motosiklet yanarak hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.