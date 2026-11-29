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Antalya'da güvenlik kameralarına yansıyan ve iki ayrı çarşıda açıktaki ürünleri çalan 6 kişi hakkında jandarma ekipleri araştırma yaparken, ürünleri çalınan esnaf şikayetçi olmadı. Görüntülerde çarşı bekçisinin bağırması üzerine şüphelilerin kaçtıkları görüldü.

Olay, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde bulunan iki ayrı çarşıda meydana geldi. Farklı günlerde çarşılara gelen ve 6 kişi oldukları gözlenen şüpheliler, iş yerlerinin önünde bulunan ürünlerden alıp olay yerinden kaçtılar. Şüphelilerin, çalacakları ürünleri seçerek almaları dikkatlerden kaçmadı. Hırsızlık anları çarşılarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansırken, görüntülerden bir tanesinde şüphelilerin çarşıya girdiğini gören çarşı bekçisinin bağırması ve koşarak gelmesi üzerine şüphelilerin kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Esnaf şikayetçi olmadı

Hırsızlık görüntüleri sosyal medyada yayılırken, olay yerine gelen Çolaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri iş yeri sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine bir süre araştırma yaptıktan sonra ayrıldı. Ertesi gün Turizm Caddesi üzerinde bulunan ve hırsızlık olaylarının gerçekleştiği çarşılara gelen Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, ürünleri çalınan esnafla görüşmesine ve şikayetçi olmaları için ısrar etmelerine rağmen esnafın şikayetçi olmadığı görüldü. JASAT ekipleri, olayın gerçekleştiği iş yerlerinin çevresinde incelemelerde bulunurken, olay anının güvenlik kamerası görüntülerini aldıktan sonra gerekli çalışmaları yapmak üzere ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı