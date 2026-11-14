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Antalya Korkuteli'de şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli-Denizli kara yolu üzerinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Denizli kara yolu Korkuteli Çevre Yolu, İmrahor Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki 07 EUN 68 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uğur K. ile araçta bulunan R.B., M.U., S.A. ve Y.A. yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Gökhan Cicim ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Gökhan Cicim'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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