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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari aracın karşı şerine geçip otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Denizli karayolu Kızılcadağ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ö. (71) yönetimindeki 07 YGU 89 plakalı hafif ticari araç araç, Antalya istikametinden Denizli istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Denizli istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan Kerim Z. (65) yönetimindeki 07 GGF 76 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 07 YGU 89 plakalı aracın sürücüsü Bayram Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Hanife Ö. (71) ve 07 GGF 76 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mukaddes Z. (62) ile Zeliha Z. (64) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarda Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı