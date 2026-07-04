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Antalya-Konya yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Antalya-Konya yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Antalya-Konya karayolu Beydiğin Mahallesi'nde tırın devrilmesi sonucu sürücü Erkal D. yaralandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Antalya-Konya yolu Beydiğin Mahallesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya-Konya D-687-2 Karayolunda meydana geldi. Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Erkal D'nin kullandığı 33 AJT 336 plakalı tır, Demirkapı Tübelini geçtikten sonra Beydiğin Mahallesi sınırlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Erkal D., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazanın ardından karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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