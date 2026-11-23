Antalya'da trafik kazası sonrası hakkında haciz davası açılan şahıs, bir ikametin önünde gördüğü aracın plakasından kendisine dava açan kişilere ait olduğunu düşündüğü evi yakmaya çalıştı. Yanlış ev olduğunu öğrenen şahıs bu sefer eline aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan şahıs polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşı ile ikna edildi.

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5525 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2023 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hakkında Araç Mahrumiyet Bedeli talebiyle haciz davası açılan ve maaşına bloke konulan Haydar P. isimli şahıs, sokak üzerinde bir ikametin önünde park halinde gördüğü bir aracın plakasındaki galeri ismini görünce evin, kaza yaptığı ve kendisine dava açan şahıslara ait olduğunu düşündü. Yanında getirdiği tutuşturucu jeli kapının önüne topladığı tahta parçalarının üzerine döken Haydar P., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evi yakacağını söyleyerek kendisini ihbar etti.

Elindeki bıçakla kendisine zarar verdi

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekibin yanı sıra, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaydan habersiz dışarı çıkan ev sahibini yanlış adrese geldiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs bu kez üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendisine zarar vermeye başladı. Haydar P. kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine, kazaya karışan karşı tarafın 1.22 promil alkollü çıktığını ileri sürerek, kendisine araç sanayide yattığı süre boyunca kullanılmadığı için zarara uğradıkları gerekçesi ile 650 bin TL'ye yakın haciz davası açıldığını ve banka hesaplarına bloke konulduğunu söyledi.

1 saat sonunda ikna edildi

Hesaplarına konulan bloke nedeniyle zor günler yaşadığını ve evinin kirasını dahi ödeyemediğini belirten Haydar P.'yi ikna etmek için ekipler uzun süre dil döktü. Cinayet Büro Amirliği ve müzakereci polis memuru tarafından yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Haydar P. ikna edilerek elindeki bıçağı polis ekiplerine teslim etti. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde küçük çaplı kesiler bulunan şahsa pansuman yaparken, Haydar P. polis otosuna bindirilerek ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı