Antalya'da motosikleti ile bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenilen gencin cenazesi yakınları tarafından keslim alınırken, eşi ve annesi gözyaşlarına boğuldu.

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişiminde bulunan köprülü kavşak girişinde meydana gelen kazada 07 CNG 242 plakalı motosikleti ile seyir halindeki Ali Hasan Yeşil (25) henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Yeşil, köprülü kavşak başlangıcında bulunan bariyerlere çarparken, motosikleti ise yaklaşık 60 metre sürüklendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu

Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde motosiklet ve yol üzerinde inceleme yaparken, Yeşil'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Feci kazada hayatını kaybeden Ali Hasan Yeşil'in cenazesi bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Genç motosikletlinin 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenilirken, eşi ve annesinin bir hayli üzgün olduğu gözlendi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne ve eşini yakınları teselli ederken, annenin "Fidan boylum, böyle mi gidecektin sen" sözleri yürekleri yaktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı