Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Kepez'de motosikleti bariyerlere çarpan 25 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kepez'de saat 17.30 sıralarında motosikletinin kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki sürücü, köprülü kavşak girişinde bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 metre sürüklenen motosikletle ilgili incelemeler sürüyor.

Antalya'da motosikleti ile bariyerlere çarpan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişiminde bulunan köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde 07 CNG 242 plakalı motosikleti ile seyir eden Ali Hasan Yeşil (25) motosikletin kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarpan motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklenirken, kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından

Yeşil'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trafikte tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

Kavga anı kamerada! Kamp sandalyesiyle dövdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin’in akıl hocası dünyanın yeni haritasını çizdi! Önemli olanları tek tek saydı

Putin'in akıl hocasına bak sen! Dünyanın geri kalanı önemli değilmiş
19 maçta 15 gole katkı yapmıştı! Rapid Wien, Yusuf Demir'i ödüllendirdi

Yeni takımında 19 maçta 15 gole katkı yaptı, 5 yıllık sözleşmeyi kaptı
Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

Altın hazinesinin üzerinde oturuyorlar! Dünya devleri peşlerine düştü
Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay
Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talip36

Kerem Aktürkoğlu'na dev bir talip! Kabul etmesi hiç de sürpriz olmaz
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı...
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu