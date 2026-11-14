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Antalya Kepez'de 67 yaşındaki emekli tamirci evinde koku üzerine ölü bulundu

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Antalya Kepez'de 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli tamirci, apartman sakinlerinin fark ettiği kötü koku üzerine ölü bulundu. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan adamın kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Antalya'da 4 katlı apartmanın zemin katındaki yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli motosiklet tamircisinin ölümü, apartman sakinlerinin etrafa yayılan kokuyla ortaya çıktı. Polis denetiminde kapıyı açan ev sahibi ise hayatını kaybeden yaşlı adamın her hafta kendisine 'Cuma mesajı' attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" dedi.

Olay, 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri yayılan kötü koku sonrası bina çevresinde kokunun, Ayhan Yılmaz'ın (67) yaşadığı zemin kattaki daireden geldiğini fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kapının açılması için ev sahibine bilgi verdi. Ev sahibinin gelmesinin ardından kapının açılmasıyla birlikte Yılmaz'ın yatağında hareketsiz olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Geriye motosikleti kaldı

Daha önce motosiklet tamirciliği yaptığı ve bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Ayhan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yılmaz'dan geriye ise evinin önündeki motosikleti kaldı.

"Cuma mesaj atıyordu, son cuma atmadı"

Öte yandan, ev sahibi Alkan Sarıaydın, 2 yıldır evinde kiracı olarak kalan Ayhan Yılmaz'ın her cuma kendisine mesaj attığını, son olarak 6 Kasım'da attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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