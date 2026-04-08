Antalya-Isparta karayolunda işçileri taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda işçileri taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı
Antalya-Isparta karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Antalya-Isparta karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdu il sınırı Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan 15 ADU 494 plakalı minibüs ile 07 CCJ 799 plakalı bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından incelemeler sürerken minibüste bulunan kişilerin Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işinde çalıştıkları ve Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesine seyir halinde oldukları öğrenildi.

Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
500

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku

Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'da korkulan oldu

Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

''Yapılanları unutmadık'' diyen Galatasaray'a olay cevap
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler